الاعمار تعلن بدء التقديم الالكتروني للحصول على قروض الاسكان في بغداد ابتداء من الاول من آب الحالي والمحافظات الاخرى ابتداءً من ايلول المقبل

2019/08/03 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان ،اليوم السبت، عن بدء العمل بالتقديم الالكتروني للحصول على قروض صندوق الاسكان في بغداد والمحافظات.

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