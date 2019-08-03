2019/08/03 | 13:25

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الاسمنت الشمالية تحقق 75 مليار دينار من المبيعات

اعلن مدير شركة الاسمنت الشمالية، حسين الخفاجي، اليوم السبت، ان

الشركة حققت أرباحا كبيرة نتيجة المبيعات لمادة الاسمنت والتي وصلت

قيمتها الى 75 مليار دينار عراقي.وقال الخفاجي، في حديث ، ان "معامل الاسمنت التابعة للشركة الشمالية

حققت إنجازا كبير من الإيرادات حتى وصلت الى 75 مليار دينار عراقي منذ

بداية عام 2019".وأضاف، ان "هذه المعامل بدأت الكوادر العملية في تأهيلها بعد ان كان

الضرر فيها بنسبة 70% في عام 2018"، موضحا انه "بعد افتتاحها بدأت

تعمل هذه المعامل بطاقتها التصميمة حتى وصلت إيراداتها من المبيعات

الى 75 مليار دينار عراقي".وأشار، الى ان "الكميات التي انتجتها المعامل الخاصة بالشركة الشمالية

وصلت الى مليونين ونصف طن"، مبينا انه "على اثر هذا الإنجاز تم تصنيف

شركتنا من ضمن الشركات الرابحة في العراق".

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