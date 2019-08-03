2019/08/03 | 13:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
أفاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار ،السبت، بأن مدنيين اثنين اصيبا جراء انفجار لغم ارضي غربي الانبار.
وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن ” لغما ارضيا كان موضوعا بالقرب من احدى الطرق الرئيسية في منطقة ناحية الرمانة بقضاء القائم غربي الانبار، انفجر حال مرور سيارة مدنية ما ادى الى اصابة مدنيين اثنين بجروح […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة مدنيين اثنين بانفجار لغم ارضي غربي الانبار ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أفاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار ،السبت، بأن مدنيين اثنين اصيبا جراء انفجار لغم ارضي غربي الانبار.
وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن ” لغما ارضيا كان موضوعا بالقرب من احدى الطرق الرئيسية في منطقة ناحية الرمانة بقضاء القائم غربي الانبار، انفجر حال مرور سيارة مدنية ما ادى الى اصابة مدنيين اثنين بجروح […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة مدنيين اثنين بانفجار لغم ارضي غربي الانبار ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة مدنيين اثنين بانفجار لغم ارضي غربي الانبار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).