2019/08/03 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار ،السبت، بأن مدنيين اثنين اصيبا جراء انفجار لغم ارضي غربي الانبار.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن ” لغما ارضيا كان موضوعا بالقرب من احدى الطرق الرئيسية في منطقة ناحية الرمانة بقضاء القائم غربي الانبار، انفجر حال مرور سيارة مدنية ما ادى الى اصابة مدنيين اثنين بجروح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة مدنيين اثنين بانفجار لغم ارضي غربي الانبار ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة مدنيين اثنين بانفجار لغم ارضي غربي الانبار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).