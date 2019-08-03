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اصابة مدنيين اثنين بانفجار لغم ارضي غربي الانبار   


اصابة مدنيين اثنين بانفجار لغم ارضي غربي الانبار   
2019/08/03 | 13:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار ،السبت، بأن مدنيين اثنين اصيبا جراء انفجار لغم ارضي غربي الانبار.

وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن ” لغما ارضيا كان موضوعا بالقرب من احدى الطرق الرئيسية في منطقة ناحية الرمانة بقضاء القائم غربي الانبار، انفجر حال مرور سيارة مدنية ما ادى الى اصابة مدنيين اثنين بجروح […]

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