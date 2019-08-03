2019/08/03 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المقابر الجماعية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يدعو لإعادة إعمار سنجار ويؤكد: ضحايا داعش بحاجة إلى دعم حكومي ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يدعو لإعادة إعمار سنجار ويؤكد: ضحايا داعش بحاجة إلى دعم حكومي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).