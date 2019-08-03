اليوم.. بايرن ميونخ ودورتموند وجهاً لوجه في “كأس السوبر” الالماني

2019/08/03 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يستضيف ملعب “سيجنال إيدونا بارك”، معقل أسود الفيستيفال مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ في كأس السوبر الألماني اليوم السبت، وذلك في انطلاقة الموسم الجديد في المانيا.وجرت العادة أن تقام مباراة السوبر بين بطلي البوندسليجا وكأس ألمانيا، لكن تتويج البايرن باللقبين، منح الفرصة لأسود الفيستيفال لخوض اللقاء بصفته وصيفًا لبطل الدوري.ويعتبر كأس السوبر […]

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