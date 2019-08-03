2019/08/03 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكد النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني محمد شاكر، عن تقديمه مقترح قانون مجلس الخدمة الاتحادي الى مجلس النواب وفق ما جاء في الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، مبينا ان عدم تشريع القانون طيلة 14 عاما “معيب ويدعو الى العجب”.وقال شاكر في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC إنه “استنادا للبند ثانيا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديمقراطي الكردستاني يعيد فتح ملف “مجلس الشيوخ العراقي” ويعتبر تأخيره “عيباً” المركز الخبري الوطني.

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