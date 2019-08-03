برلمان كردستان يعتبر (3 آب 2014) يوم إبادة جماعية للأيزيديين

2019/08/03 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق صوَّت برلمان إقليم #كردستان، اليوم السبت، على اعتبار الثالث من شهر آب عام 2014 يوم “إبادة جماعية” بحق الأيزيديين.ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر برلمانية، […]

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