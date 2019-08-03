المنتجات النفطية تعلن خطة تجهيز المولدات بزيت الغاز لشهر اب

2019/08/03 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية عن الخطة الشهرية المتعلقة بتجهيز المولدات السكنية ومولدات دوائر الدولة والقطاع الخاص بمنتوج زيت الغاز لكافة المحافظات لشهر آب الجاري.وذكرت الشركة في بيان اليوم ” جهزنا المولدات السكنية في محافظات النجف – كربلاء – البصرة – ميسان- ذي قار، المثنى – الديوانية – بابل – ديالى – واسط – […]

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