2019/08/03 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ خطوة برس أعلنت القنصلية الإيرانية في كربلاء، اليوم السبت، عدم مسؤوليتها عمّا ورد في ملصق وضعته “جهة غير معروفة” على جدار مبناها، وفي حين أكدت أنها أزالت الملصق فور علمها به، اعتبرت “تسريبه” إلى مواقع التواصل الاجتماعي “محاولة فاشلة لزرع الفتنة” مع أهالي المحافظة.وقالت القنصلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القنصلية الايرانية بكربلاء تصدر بيانا بشأن اللافتة على مبناها وكالة خطوة برس.

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