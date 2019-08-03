وفاة داعية سعودي معتقل في السجن

2019/08/03 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن في السعودية، السبت، عن وفاة الداعية المعتقل صالح الضميري، في سجن الطرفية السياسي بمنطقة القصيم، مساء الجمعة.وبحسب ما أعلنت حسابات مختصة بنشر أخبار الجنائز لأهالي منطقة الجوف (شمالا)، فإن الضميري سيوارى الثرى بعد صلاة عصر السبت، في مقبرة اللقائط بمدينة سكاكا في محافظة الجوف.وذكرت حسابات سعودية، أن الضميري اعتقل لسنوات طويلة، […]

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