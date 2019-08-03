الخدمات النيابية: هناك معوقات فنية وسياسية لتقديم الخدمات في المحافظات

2019/08/03 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة الخدمات النيابية برهان المعموري، أن لجنته لديها الكثير من الملاحظات، بعضها فنية وبعضها سياسية، في بعض المحافظات تعيق تقديم الخدمات.

وعزا المعموري في تصريح، تلكؤ الخدمات في المحافظات الى العاملين غير الكفوئين، وعدم صرف الأموال المخصصة للبلديات، مما أثر على جزء من تقديم الخدمات وخصوصا في مراكز المدن.

وأضاف، أن تأخير تنفيذ المشاريع في المحافظات بالدرجة الأساس، بسبب عدم رفع المشاريع الى وزارة التخطيط لتمويلها، حتى وان رفعت هناك بعض الأخطاء وتعاد الى المحافظة ويتم دراستها لتعديل الأخطاء، وهذا يؤخر عملية تنفيذ المشاريع، لافتا الى أن بعض المشاريع بدأت باستئناف عملها خلال الفترة القليلة الماضية، وخصوصا من تنمية الأقاليم.

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