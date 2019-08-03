2019/08/03 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان ،اليوم السبت، عن بدء العمل بالتقديم الالكتروني للحصول على قروض صندوق الاسكان في بغداد والمحافظات.وذكر بيان صدر عن الوزارة تلقته وكالة صدى الاعلام ،أنه ” تم بدء العمل بالتقديم الالكتروني للحصول على قروض صندوق الاسكان في بغداد اعتباراً من1 / 8 / 2019″.واضاف ،أن ” بدء العمل بالتقديم الالكتروني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الاعمار تعلن بدء التقديم الالكتروني للحصول على قروض الاسكان في بغداد ابتداء من الاول من آب الحالي والمحافظات الاخرى ابتداءً من ايلول المقبل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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