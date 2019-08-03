2019/08/03 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدَّ سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) على ضرورة اتخاذ القرآن الكريم كدستور وآياته المباركة كقوانين منظمة لحياة الأنسان، فهي الكفيلة بتنظيم حياة الناس وضمان سعادتهم في الدنيا والآخرة.وتطرق سماحته إلى تفسير قوله تعالى: {مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} (الانعام / …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرجع اليعقوبي (دام ظله): “من يعمل خيراً أو شراً فإنه يراه” النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجع اليعقوبي (دام ظله): “من يعمل خيراً أو شراً فإنه يراه”) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجع اليعقوبي (دام ظله): “من يعمل خيراً أو شراً فإنه يراه”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).