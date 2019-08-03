عمليات ديالى للحشد الشعبي تبحث آخر المستجدات على الساحة الامنية في المحافظة

2019/08/03 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادة عمليات الحشد الشعبي في ديالى اجتماعا امنيا لبحث آخر المستجدات على الساحة الامنية في المحافظة ..وقال المركز الاعلامي للحشد في بيان ان “قائد عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي عقد اجتماعا مع آمري ألوية الحشد الشعبي ضمن قاطع ديالى لبحث المستجدات الأمنية وتكثيف الجهد الاستخباري لملاحقة فلول داعش “.وأضاف ان […]

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