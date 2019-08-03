2019/08/03 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهر استطلاع رأي أن أغلبية الأعضاء الديمقراطيين بمجلس النواب الأميركي “الكونغرس” تأييدهم لإجراء تحقيق لعزل الرئيس دونالد ترامب.ووفقا لاستطلاع وكالة أنباء أسوشيتد برس، السبت، فإن 118 عضوا من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 235، أعلنوا تأييدهم لبدء التحقيق الذي يفضي إلى إجراء تصويت بالمجلس على عزل الرئيس الأميركي.وأشارت الوكالة إلى أن هذه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (118 نائبا بالكونغرس الأميركي يؤيدون تحقيقا لعزل ترامب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (118 نائبا بالكونغرس الأميركي يؤيدون تحقيقا لعزل ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).