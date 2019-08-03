وزير الدفاع يبحث مع محافظ كربلاء عدد من المواضيع التي تخص منتسبي القوات الامنية

2019/08/03 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … بحث وزير الدفاع نجاح الشمري، السبت، مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي، عدد من المواضيع التي تخص منتسبي القوات الامنية كقطع الاراضي السكنية وامكانية بناء الوحدات السكنية.وذكر بيان لمجلس المحافظ تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “الاخير استقبل وزير الدفاع نجاح الشمري والوفد المرافق له الذي ضم عضو لجنة الامن والدفاع في […]

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