التربية تعلن الاتفاق على تنفيذ برنامج تدريب وتطوير لمدرسي اللغة الفرنسية

2019/08/03 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة التربية، الاتفاق على قيام السفارة الفرنسية بتنفيذ برنامج تدريب وتطوير كافة مدرسي اللغة الفرنسية.





وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “يكون التدريب على مدى سنتين، حيث تم الاتفاق على تنفيذ بنود مذكره التفاهم لإنشاء اقسام علمية ناطقة باللغة الفرنسية في مدرستين من مدارس المتميزين”.





وأضاف، انه “تم الاتفاق على قيام السفارة الفرنسية بتنفيذ برنامج تدريب وتطوير كافة مدرسي اللغة الفرنسية ويكون التدريب على مدى سنتين، كما تم الاتفاق على تنفيذ بنود مذكره التفاهم (لإنشاء اقسام علمية ناطقة باللغة الفرنسية في مدرستين من مدارس المتميزين) الموقعة بين الجانب العراقي المتمثل بوزير التربية وكالةً قصي السهيل”.

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