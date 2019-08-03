برلمان كردستان يصوت على اعتبار الثالث من آب يوم “إبادة جماعية” بحق الأيزيديين

2019/08/03 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

صوت برلمان إقليم كردستان، اليوم السبت، على اعتبار (3 آب) يوم “إبادة جماعية” بحق الأيزيديين.

وذكر مصدر في برلمان كردستان للنور نيوز، ان ” 87 عضواً من أصل 111 في برلمان الاقليم صوتوا على اعتبار الثالث من شهر آب 2014 من كل عام يوما لذكرى الإبادة الجماعية بحق الايزيديين”.

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