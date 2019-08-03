وزير الدفاع يبحث في كربلاء تأمين بطولة غرب آسيا وعودة الحجاج

2019/08/03 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

وصل وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم السبت، الى محافظة كربلاء، لبحث تآمين بطولة غرب آسيا وعودة الحجاج العراقيين.





وذكر مصدر للنور نيوز، ان “وزير الدفاع وصل الى محافظة كربلاء برفقة عدد من أعضاء مجلس النواب”

وأضاف، ان “الوفد اجتمع مع قيادة عمليات الفرات الأوسط، حيث أكد الشمري الزيارة هدفها بحث الملف الامني في المحافظة وخاصة بطولة غرب آسيا وتأمين عودة الحجاج بعد ادائهم المناسك في الديار المقدسة”.

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