تركيا ترسل المزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع سوريا

2019/08/03 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت القوات المسلحة التركية، تعزيزات عسكرية جديدة، إلى قضاء “برسوس” التابع لولاية “رها” بكردستان تركيا على الحدود السورية .وتأتي هذه التعزيزات لنشرها مع الوحدات المتمركزة على المنطقة الحدودية مع سوريا.وأفادت وسائل إعلام تركية أن التعزيزات تضم آليات عسكرية ومدرعات ناقلة لقوات “النخبة” (المغاوير) قادمة من مختلف المناطق التركية لدعم الوحدات العسكرية على الحدود.[…]

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