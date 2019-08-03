2019/08/03 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة ، اليوم السبت، عن تمكنها من ضبط معاملات قروضٍ زراعيةٍ وهميةٍ مصروفةٍ في أحد فروع المصرف الزراعي التعاوني في محافظة ديالى، موضحة أن تلك القروض تسبَّبت بهدر قرابة مليار دينارٍ ونصف المليار من المال العام.وأكدت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، في بيان لها , أن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط معاملات قروضٍ زراعيةٍ وهميةٍ بمليار دينارٍ ونصف في ديالى النعيم نيوز.

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