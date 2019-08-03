نجم الطلبة ينتقل إلى النفط

2019/08/03 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظفر نادي النفط بخدمات مهاجم الطلبة عبد القادر طارق بانضمامه بشكل رسمي بعقد يمتد لموسم واحد.وقال مدرب فريق النفط يحي علوان أن اللاعب عبد القادر طارق من الطواقم الهجومية المميزة والتعاقد معه للموسم المقبل يشكل إضافة نوعية للفريق مؤكدا بأن هناك مفاوضات مع عدد من اللاعبين لضمهم للفريق والأيام المقبلة ستشهد إضافة عدد من اللاعبين […]

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