أمانة بغداد يبرم يفتتح الميركاتو بإضافة ثلاثة لاعبين

2019/08/03 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفتتح نادي أمانة بغداد تعاقداته للموسم المقبل بإضافة ثلاثة لاعبين جدد إلى الفريق ليمثلو النادي في الموسم المقبل.وقال مصدر مقرب من النادي أن النادي أكمل تعاقداته مع ثلاثة لاعبين هم ثامر برغش قادما من نفط ميسان وياسر نعيم قادما من الكهرباء واحمد جبار لاعب النجف السابق، وتم التعاقد بشكل رسمي مع اللاعبين الثلاث لتمثيل الفريق […]

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