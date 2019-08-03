بسبب منشور على “فيسبوك”.. “البرمودا” تدفع بشاب من الانبار الى السجن!!

2019/08/03 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار: يس عراق انتقد الشاب عبد الله وهو من اهالي مدينة الخالدية في الانبار، منع قرار حظر لبس “شورت البرمودا” في المحافظة من خلال صفحته على “فيسبوك”، مما ادى الى اعتقاله.ونشر عبد الله عدة منشورات على حسابه الشخصي يعبر خلالها عن غضبه على قرار منع “البرمودا”، لكنه تفاجئ بحسب ذويه، باعتقاله مع شخص آخر.[…]

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