الرئيس الايرلندي يجدد دعمه للمجتمع الايزيدي و يغرد بذلك على شبكة “تويتر”

2019/08/03 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ في مثل هذا اليوم وقبل خمسة اعوام ارتكب تنظيم داعش الإرهابي جرائم وحشية بحق الايزيديين في مناطق سكناهم سعياً منهم للقضاء على الهوية الدينية الايزيدية في مناطق شنكال وسهل نينوى/ شمال العراق حول هذه الابادة التي ارتكبت ضد الانسانية والمكون الايزيدي في العراق غرد صباح اليوم الرئيسي الايرلندي “مايكل هيغينز” على صفحته …

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