شرطة الأنبار تستعين بمفرزة للكلاب البوليسية

2019/08/03 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..كشف مدير قسم وحدت الكلاب البوليسية (k9) في قيادة شرطة محافظة الانبار العقيد محمد العلياوي ، السبت، عن استعانة القوات الأمنية بمفرزة للكلاب البوليسية في المناطق الغربية للمرة الاولى منذ تحريرها .وقال العلياوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية استعانت بمفرزة للكلاب البوليسية (k9) عند مدخل قضاء الرطبة غربي الانبار، في […]

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