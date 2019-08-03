العفو الدولية تطالب السعودية تأكيد إصلاحها بالإفراج عن معتقلات الرأي

2019/08/03 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على المملكة العربية السعودية متابعة الإصلاحات الحاسمة التي تم الإعلان عنها أمس الجمعة لتعزيز حقوق المرأة عن

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