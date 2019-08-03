2019/08/03 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختارت حكومات الاتحاد الأوروبي المديرة التنفيذية للبنك الدولي كريستالينا غورغييفا لتكون مرشح التكتل لقيادة صندوق النقد الدولي بعد محادثات استمرت 12 ساعة، الجمعة.

وحصلت غورغييفا البالغة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يرشح كريستالينا غورغييفا لرئاسة صندوق النقد الدولي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يرشح كريستالينا غورغييفا لرئاسة صندوق النقد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).