2019/08/03 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

أعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، اليوم السبت، عن نجاح خطة الحد من ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات والاعياد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام الحبانية يكشف لـ"العهد نيوز" نجاح خطة الحد من إطلاق العيارات النارية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائممقام الحبانية يكشف لـ"العهد نيوز" نجاح خطة الحد من إطلاق العيارات النارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).