الصين تجدد إدانتها الحظر الأمريكي على إيران

2019/08/03 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..جددت الصين، اليوم السبت، دعمها للاتفاق النووي مع إيران، فيما ادانت الحظر الأمريكي الأحادي على إيران.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشي يينغ، خلال مؤتمر صحفي، إن الاتفاق النووي هو متعدد الأطراف ومصادق عليه من مجلس الأمن الدولي ومهم لمنع انتشار الأسلحة النووية والاستقرار في الشرق الأوسط لذا يجب على الجميع الالتزام به […]

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