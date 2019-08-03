تربية كربلاء: نحتاج الى 330 مدرسة و10 مدارس آيلة للسقوط 

2019/08/03 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مدير الابنية المدرسية في تربية محافظة كربلاء المقدسة مؤيد عبد الحسين، السبت، عن حاجة المحافظة الى 330 مدرسة على الاقل من الدوام الثنائي والثلاثي، فيما اشار إلى أن 10 مدارس آيلة للسقوط.وقال عبد الحسين في تصريح لـ/المعلومة/، إن “90 مدرسة في كربلاء تستغل بثلاثة دوامات والمتبقي منها ثنائي مع وجود ندرة في […]

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