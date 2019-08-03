2019/08/03 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صادقون: البرلمان لا يمتلك الجرأة لمناقشة الوجود الامريكي

اكد النائب عن كتلة الصادقون، فاضل الفتلاوي، اليوم السبت، ان مجلس

النواب العراقي لا يمتلك الجرأة لمناقشة قانون او قرار يخص الوجود

الامريكي في البلاد، ومطالبتهم بالخروج.

وقال الفتلاوي، ان "ملف تواجد القوات الامريكية في البلاد، اهمل

وترك على رفوف مجلس النواب دون مناقشته والخروج بقرار نهائي يخص تلك

القوات".

واضاف ان "الوجود الامريكي خطر على البلاد ويمس سيادة العراق،

وطالبنا في اكثر من مرة تطبيق الاتفاقية الاستراتيجية على اقل تقدير

فيما يخص الوجود الامريكي".

واكد "عدم وجود اتفاق بين القوى السياسية والدخول في حوارات معمقة

من اجل الخروج بقرار او قانون يخص الوجود الامريكي في البلاد".

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