2019/08/03 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يستهل منتخب الاشبال للملاكمة، اليوم السبت، مشواره في بطولة آسيا والتي تنطلق منافساتها بالكويت وبمشاركة سبعة لاعبين.وقال امين سر اتحاد الملاكمة علي عبد الزهرة في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “بطولة اسيا للاشبال بالملاكمة، ستنطلق اليوم في الكويت، بمشاركة سبعة ملاكمين عراقيين”.واوضح عبد الزهرة، أن “الملاكم حسين علي ثامر، سيخوض اليوم اولى نزالاته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. العراق يستهل مشاركته في بطولة آسيا لأشبال الملاكمة بالكويت) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. العراق يستهل مشاركته في بطولة آسيا لأشبال الملاكمة بالكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).