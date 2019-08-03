2019/08/03 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سماحة الشيخ حسن الصفار إن أعمار الأشخاص طولا أو قصرا لا تعدّ وحدها معيارا للكفاءة فلطالما كان الأصغر سنّا أكثر كفاءة وأعظم إنجازا في الحياة قياسا على من هم أكبر سنا.جاء ذلك خلال خطبتي الجمعة غرة ذو الحجة 1440هـ الموافق 2 أغسطس 2019م في مسجد الرسالة بمدينة القطيف شرق السعودية.وقال الشيخ الصفار …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ الصفار: الكفاءة والإنجاز هما معيار الأشخاص ..



لا كبر السّن النعيم نيوز.

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