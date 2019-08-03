2019/08/03 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان/ خطوة برس أعلنت الهيئة العامة للمنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط شاحنتين تم تلاعب بحمولتهما في منفذ الشيب الحدودي.وقالت الهيئة في بيان حصلت عليه “خطوة برس” إنه “ضبط شاحنتين محملتين بمادة اللباد (القيري) تم التلاعب بحمولتهما بعد إنجاز معاملتهما الجمركية في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان”.وأضافت انه “تم ذلك بعد ضبط العجلتين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط شاحنتين تم تلاعب بحمولتهما في منفذ الشيب الحدودي وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط شاحنتين تم تلاعب بحمولتهما في منفذ الشيب الحدودي) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط شاحنتين تم تلاعب بحمولتهما في منفذ الشيب الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).