النزاهة تضبط قروضاَ زراعية وهمية بمليار دينار ونصف المليار

2019/08/03 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة، اليوم السبت، عن تمكنها من ضبط معاملات قروضٍ زراعيةٍ وهميةٍ مصروفة في أحد فروع المصرف الزراعي التعاوني في محافظة ديالى، موضحة أن تلك القروض تسبَّبت بهدر قرابة مليار دينارٍ ونصف المليار من المال العام.وأكدت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة في بيان، ان "ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في ديالى قامت بضبط أربع معاملات قروضٍ زراعية وهمية صُرِفَت في المصرف الزراعي التعاوني / فرع هبهب، مبينة انه ضبط محاضر كشف وعقود إيجارٍ وقيود صرفٍ وسندات تعهدٍ وكفالات".

وأضافت الدائرة، إن "مبلغ الهدر بالمال العام بلغ 1,433,333,333 مليار دينارٍ صُرِفَ لمشاريع وهمية تمثلت في إنشاء دواجن بيض المائدة وبيوت بلاستيكية، إضافة إلى زراعة محصول البطاطا".

يذكر ان هيئة النزاهة تمكَّنت خلال العام الماضي، من تنفيذ عددٍ من عمليات الضبط لمعاملات قروضٍ زراعيةٍ مزوَّرةٍ في فروع المصرف الزراعي التعاوني في محافظة ديالى.



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