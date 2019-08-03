الدفاع المدني: فرقنا مستمرة بمكافحة النيران بمستشفى الطفل المركزي في بغداد

2019/08/03 | 14:33

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بغداد اليوم - بغداد

قالت مديرية الدفاع المدني، السبت، 03 آب، 2019، إن فرقها ما زالت تكافح حريقا اندلع في مستشفى الطفل...





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