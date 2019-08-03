النزاهة تضبط معاملات قروض زراعية وهمية بمليار دينار ونصف المليار في ديالى

2019/08/03 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ خطوة برس كشفت هيئة النزاهة، اليوم السبت، عن تمكنها من ضبط معاملات قروض زراعية وهمية مصروفة في أحد فروع المصرف الزراعي التعاوني في محافظة ديالى، موضحة أن تلك القروض تسببت بهدر قرابة مليار دينار ونصف المليار من المال العام.وقالت دائرة التحقيقات في بيان حصلت عليه “خطوة برس” إن “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في

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