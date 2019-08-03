ترامب يعلن القضاء على العقبة الرئيسية أمام الصداقة مع روسيا

2019/08/03 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن الولايات المتحدة الى إقامة علاقات جيدة مع الاتحاد الروسي ولكن قبل ذلك الوقت كان من الصعب جدًا القيام به في ضوء عملية مطاردة الساحرات.وقال ترامب في تصريحات له، إن العقبة التي تحول دون إقامة علاقات جيدة مع روسيا ، وهوالتحقيق مع المدعي الخاص السابق روبرت مولر […]

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