الاعمار والاسكان تطلق التقديم الالكتروني لقروض الاسكان

2019/08/03 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للوزارة حصل عليه موقع "الغدير"، انه" تم بدء العمل بالتقديم الالكتروني للحصول على قروض صندوق الاسكان في بغداد اعتباراً من1 / 8 / 2019".واضاف بيان الوزارة، ان" العمل بالتقديم الالكتروني للحصول على قروض صندوق الإسكان في المحافظات سيكون اعتباراً من 1/9/2019".انتهى..م.م

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