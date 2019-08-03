2019/08/03 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، السبت، بدء التقديم الالكتروني للحصول على قروض الإسكان في بغداد.وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إنه "تم بدء العمل بالتقديم الالكتروني للحصول على قروض صندوق الاسكان في بغداد اعتباراً من1 / 8 / 2019".وأضافت الوزارة في بيانها، أن "بدء العمل بالتقديم الالكتروني للحصول على قروض صندوق الإسكان في المحافظات سيكون اعتباراً من 1/9/2019".

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد نسماته قياساً بعدد المجمعات والوحدات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعمار تعلن بدء التقديم الالكتروني للحصول على قروض الإسكان في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعمار تعلن بدء التقديم الالكتروني للحصول على قروض الإسكان في بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).