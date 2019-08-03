2019/08/03 | 14:35

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النزاهة تضبط قروض زراعية بقيمة "مليار دينار ونصف" لمشاريع وهمية

كلمة -

بغداد

اعلنت هيأة النزاهة، يوم السبت، عن ضبط معاملات قروضٍ

زراعيةٍ وهميةٍ بمليار دينارٍ ونصف المليار في محافظة

ديالى.

وذكرت الهيأة في بيان اطلع عليه موقع كلمة

الإخباري، أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في ديالى، التي

انتقلت إلى المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ / الإدارة العامة، قامت

بضبط أربع معاملات قروضٍ زراعية وهمية صُرِفَت في المصرف الزراعي

التعاوني / فرع هبهب"، لافتة إلى "ضبط محاضر كشف وعقود إيجارٍ وقيود

صرفٍ وسندات تعهدٍ وكفالات".

وأضافت إن "مبلغ الهدر بالمال العام بلغ (1,433,333,333) مليار

دينارٍ صُرِفَ لمشاريع وهمية تمثلت في إنشاء دواجن بيض المائدة

وبيوت بلاستيكية، إضافة إلى زراعة محصول البطاطا".

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