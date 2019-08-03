بغداد تستضيف اجتماعاً دولياً ثلاثياً لبحث عدة ملفات

2019/08/03 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد الاجتماع الثلاثيّ على مُستوى وزراء خارجيّة العراق، والأردن، ومصر في بغداد يوم غد الأحد المُوافِق الرابع من الشهر الجاري.وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد للتعيم نيوز “يُناقِش المُجتمِعون تعزيز العلاقات العربيّة، والتي تمثل هدفاً رئيساً في ستراتيجيّة وزارة الخارجيّة، ولتنويع الشراكات، والدوائر الاقتصادية المُتعدِّدة التي تتيح الانفتاح على الآخر، ودعم العراق في …

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