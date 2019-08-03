الديمقراطي الكردستاني يعيد فتح ملف “مجلس الشيوخ العراقي” ويعتبر تأخيره “عيباً”

2019/08/03 | 14:36

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني محمد شاكر، عن تقديمه مقترح قانون مجلس الخدمة الاتحادي الى مجلس...

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