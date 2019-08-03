في ذكرى احتلال سنجار.. مجلس نينوى يوجه رسالة الى الحكومة

2019/08/03 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/خاص… وجه مجلس محافظة نينوى، اليوم السبت، رسالة الى الحكومة المركزية، في ذكرى احتلال تنظيم داعش الارهابي، قضاء سنجار، وارتكاب مجازر بحق سكان القضاء.وقال عضو المجلس خلف الحديدي، لوكالة /بدر نيوز/، انه “قضاء سنجار بحاجة الى إعادة هيبة الدولة من قبل الحكومة المركزية، كما ان القضاء يحتاج الى وقفة جادة من قبل الحكومة الاتحادية […]

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