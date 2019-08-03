2019/08/03 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الفقي لم يشهد تاريخ السينما من رغب في تبديل قواعد النحو السينمائي، وعمل طيلة حياته مخلصاً لهذا الهدف، أكثر من المخرج الياباني الكبير ياسوجيرو أوزو (طوكيو: 12 ديسمبر 1903- طوكيو: 12 ديسمبر 1963)، الذي أصر على أسلبة أفلامه مؤمناً بقيم الثبات، والتكرار، والبساطة (بساطة النحت العظيم وليست الضحالة ولا الفقر البصري)، وظل هذا الإيمان ثابتاً لا يتزعزع طوال رحلة عمله التي بلغت 35 عاماً، أنجز خلالها 35 فيلماً روا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الفقي - ياسوجيرو أوزو.. فن التثبيت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد الفقي - ياسوجيرو أوزو.. فن التثبيت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).