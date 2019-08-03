مصطفى محمد غريب - إلى أين تجارة المخدرات وتجارة الجنس في العراق ؟..

2019/08/03 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_محمد_غريب آفة المخدرات داء يأخذ طريقه في هدوء نحو النفوس البشرية التي يعيقها القلق والخوف من رؤية الطريق من اجل التغيير على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام، وتلعب هذه الآفة دوراً خطراً في تدمير الطاقات البشرية في مقدمتها العقلية وتُغيب الأهداف التي تعمل القوى المناضلة من اجل تحقيقها ،وهذه الآفة لا يقتصر دورها على وجهة واحدة فحسب بل لها عدة أوجه، وسبل ملتوية للانتشار وإيجاد آفات تستطيع مساندتها لتتوسعٍ أو......

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