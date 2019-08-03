“بالصورة”.. لافتة معلقة على جدار القنصلية الايرانية في كربلاء تثير الجدل

2019/08/03 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء: يس عراق تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً تظهر لافتة معلقة على جدار القنصلية الايرانية في كربلاء، تتضمن عبارات تتحدث عن حادثة افتتاح بطولة غرب اسيا في ملعب كربلاء، وقد اثارت اللافتة الجدل بين المتابعين.

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