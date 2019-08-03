نائب يدعو الحكومة لتعويض جريمة ابادة الايزيديين ومحاكمة المتورطين

2019/08/03 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا النائب ديار برواري، السبت، الى تعويض الايزيديين المتضررين من جريمة الابادة الجماعية ومحاكمة المتورطين.

وذكر برواري في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "تمر الیوم علینا الذكری الخامسة لجریمة و ابادة الاخوة الٱزیدیین في مناطق سنجار و الموصل، التي وقعت علی ید واحدة من اعنف المنظمات الاسلامیة الارهابیة و المتطرفة و الشوفینیة و المضادة للانسانیة، التی هزت ضمیر العالم".وطالب "مجلس النواب ان یعمل علی تشریع القوانین التي تحمي و تمنع تكرار هذه الممارسات ضد المكونات الدینیة و القومیة في العراق، فضلا عن مطالبة الحكومة بتعوض المنكوبین و المتٱثرین بهذه الجریمة مادیا و معنویا.



و ٱن تعمل بجد لاعادة اعمار تلك المناطق و توفیر الامن و السلم الاجتماعي و ابعاد المظاهر المسلحة لتوفیر ارضیة مناسبة لٱعادة الاستیطان في تلك المناطق".



واضاف "نطالب بتوفیر الخدمات الاساسیة للمواطنین من اجل عودة العوائل من مخیمات النازحین.



كما اطلب ان یتم محاكمة كل من كان له ید و دور في هذه الجریمة من خلال تشكیل محكمة خاصة بهذه الجریمة، وعلى حكومتي بغداد والاقليم العمل مع المنظمات المختصة لمعرفة مصیر المفقودین و العمل علی اعادتهم سالمین الی اهالیهم".انتهى

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