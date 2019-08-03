انتهاء عمليات حفر وتنقيب رفاة مقبرة الشيخية بهذه الحصيلة

2019/08/03 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انهت مؤسسة الشهداء، السبت، عمليات الحفر والتنقيب في مقبرة الشيخة في بادية السماوة.

وذكرت المؤسسة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "فريق دائرة حماية وشؤون المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء انهىعمليات والحفر والتنقيب عن القبر الاول في مقبرة الشيخية في بادية السماوة حيث بلغ العدد النهائي للرفاة التي تم رفعها {171} حالة".واعربت المؤسسة عن شكرها لرجال دائرة المقابر الجماعية على مهنيتهم وتفانيهم في عملهم نظرا للضروف القاسية التي عملوا بها في صحراء نائية ودرجات حرارة مرتفعة وعدم توفر الدعم الكافي لهم للقيام بالعمل.انتهى

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